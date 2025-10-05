پخش زنده
با اجرای طرح توسعه و بهسازی سطوح پروازی باند فرودگاه شهدای بم، پروازهای این شهرستان با دستور رئیس جمهور از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،در ارتباط ویدئو کنفرانسی با ریاست جمهوری، طرح توسعه و بهسازی سطوح پروازی باند فرودگاه شهدای بم و آغاز مجدد پروازها از این شهرستان؛ همزمان با دیگر پروژههای وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در این مراسم گفت: نقش فرودگاه در توسعه یک منطقه و آثار مثبت آن، در فرودگاه بم به خوبی ثابت شده است.
وی از عملکرد موثر فرودگاه بم در جریان زلزله بم و روند توسعه شرق استان سخن گفت و عنوان کرد: اشتغال بسیار خوبی در منطقه ویژه ارگ جدید برای شهرستانهای شرقی کرمان و رشد اقتصادی در این منطقه ایجاد شده است، اما این کافی نیست.
استاندار کرمان ابراز داشت: گذر زمان، تحول در اقتصاد جهانی و کشور و شرایطی که امروز در چالشهای اقتصادی داریم، نیازمند تحرک بیشتر در حوزه اقتصادی هستیم که بر همین مبنا برنامههای تحرکبخشی به توسعه استان را دنبال میکنیم.
طالبی بیان کرد: شرق استان کرمان، ظرفیتهای بسیار خوبی برای توسعه در حوزههای مختلف اقتصادی دارد. در بخش کشاورزی نیازمند زیرساختهای لازم برای تنوعبخشی به محصولات، ایجاد پایانه صادراتی و استفاده از ظرفیت فرودگاه برای محصولات کشاورزی هستیم.
محمد امیرانی، معاون وزیر ره و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هم گفت: فرودگاه بم با نزدیک به دو سال توقف پروازی، با پیگیریهای استان و مجموعه فرودگاهها بهرهبرداری مجدد میشود.
وی بیان کرد: فرودگاهها علاوه بر مباحث اقتصادی، در مواقع بحران از اهرمهای کمکرسانی هستند.
امیرانی به خصوصیسازی فرودگاهها نیز اشاره داشت و گفت: آییننامه واگذاری مدیریت فرودگاهها در کمیسیون زیربنایی مورد تایید قرار گرفته و برای اجرا به شرکت فرودگاهها ابلاغ میشود تا همکاری نزدیکتری با بخش خصوصی داشته باشیم و خدمت بهتری به مردم ارائه کنیم.
وی از پیگیری برای برقراری پرواز مشهد از فرودگاه بم خبر داد و گفت: مزیت فرودگاه بم با ۳۵۰۰ متر طول باند و عرض ۶۰ متر، این است که میتواند هواپیمای پهن پیکر را پذیرا باشد.