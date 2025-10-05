پخش زنده
تیم ملی واترپلو ایران در دومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه ۲۲ - ۱۰ مقابل هنگ کنگ به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی واترپلو ایران پس از پیروزی ۱۴ بر ۹ مقابل چین، در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی آسیا که در احمدآباد هند برگزار میشود، امروز به مصاف هنگکنگ رفت و با نتیجه ۲۲ بر ۱۰ به پیروزی رسید و با دو برد در صدر گروه A این رقابتها قرار گرفت.
در سایر بازیهای امروز تیم قزاقستان با برتری ۱۴ بر ۱۲ مقابل ژاپن قهرمان دوره قبل مسابقات، شگفتی آفرید.
تیم تایلند نیز هند میزبان را ۱۹ بر ۱۱ شکست داد.
ملیپوشان واترپلو در ادامه این مسابقات از ساعت ۱۰:۳۰ فردا به مصاف ازبکستان خواهند رفت.
در این دوره از رقابتها، ایران، چین، هنگکنگ و ازبکستان در گروه A حضور دارند و تیمهای ژاپن، سنگاپور، قزاقستان، هند و تایلند در گروه B رقابت میکنند.
اما در سایر بازیهای فردا، هنک کنگ چین رو پیش رو دارد، هند میزبان با قزاقستان مسابقه میدهد و آخرین مسابقه را تیمهای سنگاپور و تایلند برگزار میکنند.