به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست بررسی روند اجرای طرح نیروگاه خورشیدی متانول کاوه با حضور فرماندار مهریز و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه، مسائل و موانع پیش‌روی احداث نیروگاه‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار مهریز با اشاره به ناترازی موجود در حوزه انرژی کشور گفت: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و این مسیر را راهی اساسی برای عبور از بحران ناترازی برق می‌داند.

عسکرزاده افزود: استفاده از منابع پاک و پایدار مانند انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، موجب پایداری در تأمین انرژی و حفاظت از محیط زیست می‌شود.

فرماندار مهریز تأکید کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید با درک اهمیت موضوع، همکاری لازم را در اجرای طرح‌های نیروگاهی داشته باشند و با انسجام و جدیت، در مسیر تحقق اهداف کلان حوزه انرژی گام بردارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مهریز در حوزه انرژی پاک اظهار داشت: شدت تابش بالا، زمین‌های مستعد و شرایط اقلیمی مناسب این منطقه، فرصت مطلوبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کرده و اجرای این طرح‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان کمک کند.

عسکرزاده با تأکید بر رعایت کامل ضوابط فنی و زیست‌محیطی از سوی سرمایه‌گذاران خاطرنشان ساخت: فرمانداری مهریز از هرگونه سرمایه‌گذاری قانونی در مسیر توسعه انرژی‌های پاک حمایت می‌کند و آماده همکاری برای تسریع اجرای طرح‌های است.

گفتنی است، ظرفیت مجموع این نیروگاه‌های خورشیدی ۵۰۰ مگاوات اعلام شده است.