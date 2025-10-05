پخش زنده
فرماندار شهرستان مهریز در نشست با سرمایهگذاران حوزه انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را راهکار مؤثر برای عبور از ناترازی برق عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست بررسی روند اجرای طرح نیروگاه خورشیدی متانول کاوه با حضور فرماندار مهریز و سرمایهگذاران بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه، مسائل و موانع پیشروی احداث نیروگاههای خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار مهریز با اشاره به ناترازی موجود در حوزه انرژی کشور گفت: دولت چهاردهم توجه ویژهای به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارد و این مسیر را راهی اساسی برای عبور از بحران ناترازی برق میداند.
عسکرزاده افزود: استفاده از منابع پاک و پایدار مانند انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، موجب پایداری در تأمین انرژی و حفاظت از محیط زیست میشود.
فرماندار مهریز تأکید کرد: تمام دستگاههای اجرایی شهرستان باید با درک اهمیت موضوع، همکاری لازم را در اجرای طرحهای نیروگاهی داشته باشند و با انسجام و جدیت، در مسیر تحقق اهداف کلان حوزه انرژی گام بردارند.
وی با اشاره به ظرفیتهای مهریز در حوزه انرژی پاک اظهار داشت: شدت تابش بالا، زمینهای مستعد و شرایط اقلیمی مناسب این منطقه، فرصت مطلوبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی فراهم کرده و اجرای این طرحها میتواند به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان کمک کند.
عسکرزاده با تأکید بر رعایت کامل ضوابط فنی و زیستمحیطی از سوی سرمایهگذاران خاطرنشان ساخت: فرمانداری مهریز از هرگونه سرمایهگذاری قانونی در مسیر توسعه انرژیهای پاک حمایت میکند و آماده همکاری برای تسریع اجرای طرحهای است.
گفتنی است، ظرفیت مجموع این نیروگاههای خورشیدی ۵۰۰ مگاوات اعلام شده است.