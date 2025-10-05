به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی، آیین یادواره ۱۰۰ شهید فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان خوی برگزار شد.

در این آیین که همزمان با هفته فراجا و با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد، یاد و نام شهدای نظم و امنیت گرامی داشته شد.

فرمانده انتظامی استان، در سخنانی با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: فراجا نیرویی مردمی است که مأموریت خود را در خدمت به همه اقشار جامعه و پاسداری از امنیت و آرامش مردم می‌داند.

سردار رحیم جهانبخش، با اشاره به مقام والا و زنده بودن شهیدان افزود: لحظاتی که در کنار خانواده شهدا سپری می‌کنیم، ارزشمندترین زمان خدمت ماست؛ چراکه آنان تداوم‌دهنده فرهنگ ایثار و ایمان در جامعه‌اند.

وی با بیان اینکه اقتدار امروز ایران اسلامی حاصل ایستادگی مردمی و خون شهیدان است، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ جهاد و شهادت، در برابر همه دسیسه‌ها و توطئه‌های بیگانگان ایستاده و اجازه نداده‌اند دشمنان به اهداف خود دست یابند.

فرمانده انتظامی استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مجاهدت شهدای فراجا در پاسداری از تمامیت ارضی کشور گفت: بخش بزرگی از شهدای انتظامی در جریان مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب و ناامن‌کننده مناطق غربی کشور به شهادت رسیدند و نام آنان در تاریخ امنیت این سرزمین جاودانه است.

او تأکید کرد: نیروی انتظامی با تداوم راه شهیدان، اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در معرض تهدید قرار گیرد و خون شهیدان، تضمین‌کننده عزت و امنیت ملی است.

در ادامه این مراسم، سرهنگ محمد گلوانی، فرمانده انتظامی شهرستان خوی، با اشاره به اینکه این یادواره برای نخستین‌بار در شهرستان برگزار می‌شود، گفت: این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان نیروی انتظامی، به‌ویژه شهیدان دوران دفاع مقدس و مأموریت‌های امنیتی سال‌های اخیر، برگزار شده است.

وی افزود: شهدای فراجا نماد فداکاری، انضباط و مسئولیت‌پذیری هستند و ما وظیفه داریم با خدمت خالصانه، راه آنان را ادامه دهیم.

در پایان آیین یادواره، مداحان اهل بیت علیهم با نام حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام مدیحه سرایی کردندویکی از فرزندان شهدا با دلنوشته اش محفل را شهدایی‌تر کرد ونهایتا از خانواده‌های گران‌قدر شهدا با اهدای لوح سپاس و تندیس یادبود تجلیل شد.