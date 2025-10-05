پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی هفته ناجا را تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفتهی نیروی انتظامی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت جهاد خاموش، ایثارگریها و تلاشهای خالصانهی زنـان و مردانی است که در سنگر امنیت و آرامش اجتماعی، با ایمان، مسئولیتپذیری و روحیهی ولایی، پرچمدار نظم و قانونمداری در سراسر ایران اسلامیاند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ستون استوار اقتدار ملی و بازوی توانمند حاکمیت، نقشی مؤثر در پاسداری از امنیت عمومی، پاسداشت آرامش مردم، صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی و حراست از مرزهای میهن عزیز ایفا کرده و امروز با سیمای پلیسی مقتدر، مردمی، اخلاقمدار و هوشمند، مظهر همدلی و همراهی با ملت بزرگ ایران است.
اینجانبان ضمن تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام عرصهی نظم و امنیت، بویژه شهدای جان برکف دفاع مقدس ۱۲ روزه و با ارجگذاری به ایثارگری جانبازان گرانقدر، فرا رسیدن هفتهی نیروی انتظامی را به فرماندهان، مدیران، افسران، درجهداران، سربازان و همهی کارکنان خدوم فراجا تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روزافزون این عزیزان را در سایهی عنایات الهی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت مینماییم.
حبیبالله غفوری
نمایندهی ولیفقیه در استان و امامجمعهی کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه