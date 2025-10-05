پخش زنده
آیین بزرگداشت سالگرد شهدای جبهه مقاومت و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در مسجد جامع مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مراسم اولین سالگرد شهادت شهیدان سید حسن نصر الله، سردار نیلفروشان و سید هاشم صفی الدین و همچنین بزرگداشت یاد و نام شهدای سرافراز ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه با حضور مردم ولایتمدار مراغه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این مراسم گفت:بزرگداشت یاد و خاطره شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت است.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: شهدای جبهه مقاومت برای سربلندی جهان اسلام و دفاع از قدس به عنوان نخستین قبله مسلمانان به شهادت رسیدند.
وی اضافه کرد:برپایی محافل بزرگداشت یاد و خاطره شهدا حرکت در مسیر و هدف شهدای جبهه مقاومت است.
امام جمعه مراغه افزود: حمایت از مردم مظلوم غزه امروز به یک حرکت جهانی تبدیل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: پیروزی با حزبالله و مردم مظلوم فلسطین است.
شرکت کنندگان در این مراسم با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جنایات صهیونیستها در غزه، فلسطین، لبنان و ایران را محکوم کردند.