به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سید علی اکبر طبایی گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر اینکه یک باشگاه ورزشی در شهر یزد به صورت مختلط زنان و مردان در حال فعالیت است ماموران پلیس اماکن به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: با حضور مقام قضایی، ماموران پلیس و نماینده اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد از این باشگاه ورزشی فاقد تابلو بازدید و مشاهده شد تعدادی دختر و پسر در حال ورزش به صورت مختلط هستند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد تصریح کرد: باشگاه مهر و موم و متصدی آن پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.