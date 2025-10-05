پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: برای ساخت ۹ هزار واحد مسکونی در سایت بزرگ کوی ارم شهر زنجان زمین پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهینفر با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان گفت: برای ۹ هزار واحد مسکونی در ۷۰ هکتار از سایت بزرگ کوی ارم زمین پیشبینی شده است.
وی افزود: طرح کوی ارم (لیلآباد) در پاسخ به نیاز متقاضیانی است که بیش از دو سال پیش آورده اولیه خود را پرداخت کردهاند و همچنین بخشی از متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را پوشش میدهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان درباره روند شکلگیری این طرح گفت: این طرح بزرگ در مردادماه ۱۴۰۱ و طی سفر رئیس وقت بنیاد مستضعفان کشور، آقای فتاح، به استان زنجان تفاهمنامهای میان بنیاد مستضعفان و استانداری زنجان به امضا رسید که بر اساس آن، هزار هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفت و از این میزان، ۳۷۰ هکتار در اواخر سال گذشته به محدوده شهر زنجان الحاق شد وطرح های نهضت ملی مسکن در این محدوده به اجرا درآمده است.