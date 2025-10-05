مستند‌های «خون، حنا، باروت»، از شبکه افق و «آشپزی با جیمز می» و «گرگ برفی، حکایت یک زمستان»، از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «خون، حنا، باروت»، روایتی تکان‌دهنده از جنایات ارتش آمریکا در ولایت هلمند افغانستان است که با نگاهی مستند و انسانی، گوشه‌ای از رنج‌ها و مقاومت مردم مظلوم این سرزمین را به تصویر می‌کشد.

این مستند با پرداختی مستندگونه و واقع‌گرایانه، به بررسی یکی از تلخ‌ترین فجایع انسانی در افغانستان می‌پردازد، جنایتی که به دست نیرو‌های ارتش آمریکا در ولایت هلمند رقم خورد و موجب شهادت و جراحت ده‌ها تن از غیرنظامیان شد.

این اثر با بهره‌گیری از تصاویر و گفت‌و‌گو‌های میدانی، روایتی کمتر شنیده‌شده از مظلومیت مردم افغانستان و تأثیر جنگ‌های نیابتی بر زندگی آنان را بازگو می‌کند.

مستند «خون، حنا، باروت»، امشب ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می‌شود.

مستند «آشپزی با جیمز می‌»، از شبکه مستند پخش می شود.

جیمز می، بدون آن‌که آشپز حرفه‌ای باشد، نشان می‌دهد پخت غذای خوش‌طعم نیازمند مهارت ویژه نیست. او با دستور‌هایی ساده و قابل اجرا، مخاطب را به سفر‌های آشپزخانه‌ای بدون ترفند‌های رایج تلویزیونی می‌برد.

این مستند هر شب ساعت ۲۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۱، بازپخش می شود.

مستند «گرگ برفی، حکایت یک زمستان»، با نگاهی دقیق به زندگی گرگ‌ها در کوه‌های آلپ، جزئیاتی از زیست، شکار، تعامل با محیط و مقاومت آنها در سرمای طاقت‌فرسای زمستان را به تصویر می‌کشد.

این مستند چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۳، پخش و روز بعد ساعت ۱۴، بازپخش می شود.