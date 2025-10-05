پخش زنده
با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان عملیات اجرایی پنج زمین چمن مصنوعی در خوی آغاز و طرحهای نیمهتمام ورزشی این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در سفر معاون امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به خوی، عملیات اجرایی پنج زمین چمن مصنوعی آغاز و طرحهای نیمهتمام ورزشی این شهرستان بررسی شد.
سید غنی نظری معاون امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان، به همراه محمدعلی ثابتقدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، در روستای بدلآباد خوی، کلنگ احداث پنج زمین چمن مصنوعی را بهصورت همزمان بر زمین زدند.
این طرحها با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی و کمبرخوردار شهرستان خوی اجرا میشوند و بر اساس اعلام مسئولان، برای اجرای هر زمین چمن بهطور میانگین ۱۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. با بهرهبرداری از این زمینها، بیش از ۸۰۰ جوان و نوجوان روستایی از امکانات ورزشی استاندارد بهرهمند خواهند شد.
معاون وزیر ورزش و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از ورزشگاه نیمهتمام پنجهزار نفری خوی بازدید کردند.
این مجموعه که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سالهاست نیمهکاره باقی مانده، به گفته معاون وزیر، در اولویت تأمین اعتبار و تکمیل قرار گرفته است.
معاون وزیر وعده تخصیص اعتبار برای مجموعه ورزشی هفتتیر خوی داده شد؛ طرحی که به گفته مسئولان با پیگیریهای نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، دکتر عادل نجفزاده و همکاری وزارت ورزش و جوانان، در آستانه آغاز عملیات تکمیلی است.
بر پایه آمارهای موجود، سرانه فضای ورزشی در شهرستان خوی حدود ۳۳ سانتیمتر مربع برای هر نفر است و با بهرهبرداری از طرحهای جدید، این شاخص به سطح میانگین استانی و کشوری نزدیکتر خواهد شد.
در حاشیه این سفر، معاون وزیر و همراهان با حضور در آرامگاه شمس تبریزی و پوریای ولی، با اهدای گل و قرائت فاتحه، به مقام این دو چهره برجسته عرفان و پهلوانی کشور ادای احترام کردند.