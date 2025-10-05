در راستای برگزاری سی و دومین اجلاسیه سراسری نماز دختران نوجوان گیلانی نماز خود را به امامت نماینده ولی فقیه در گیلان در مصلای رشت برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با بیان اینکه نماز حلقه ارتباط انسان با خداست گفت: نماز علاوه بر اینکه یک فریضه واجب است یک ارتباط قلبی با خداست که باعث آرامش قلب می شود و این آرامش در قشر نوجوانان بیشتر اثرگذار خواهد بود چرا که نوجوانان همچون لوحی صاف ضمیرشان پاک است .

امروز در شهرستانهای دیگر استان هم نماز جماعت نوجوانان در مصلی و مساجد برگزار شد.