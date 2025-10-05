دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سند مهندسی فرهنگی گفت: برش استانی این سند در کرمان تصویب و رونمایی شده که فعالیت‌های فرهنگی استان باید بر اساس آن پیش برود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در گردهمایی شورا‌های فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت رعایت حجاب در جامعه گفت: من هم به اصل حجاب معتقدم، اما طی کردن راه‌های غلط بی‌نتیجه است.

حجت الاسلام خسروپناه همچنین افزود: در شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه‌های مختلفی از جمله موسیقی /سینما /جمعیت /سلامت زنان /فناوری‌های نوین سلامت /حجاب و عفاف و صنایع دستی پرداخته می‌شود و سند هر حوزه بدون دخالت شورا توسط نخبگان هر حوزه نوشته شده است و شورا ارتباط بسیار وسیعی با بدنه دانشگاه‌ها و تشکل‌های علمی برقرار کرده است.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های شورا موضوع مهاجرت نخبگان است که با پیگیری‌های انجام شده کد‌های استخدامی مستقل برای نخبگان تعریف و سیر مهاجرت آنها در سال‌های اخیر نزولی شده است.

وی با تاکید بر اینکه کار شورای فرهنگ عمومی کار قرارگاهی است گفت: باید کار قرارگاهی را در عرصه فرهنگی به خوبی یاد بگیریم و اجرا کنیم و اگر این کار را به خوبی انجام ندهیم شورای فرهنگ عمومی تاثیری در جامعه نخواهد داشت.

وی سند مهندسی فرهنگی استان کرمان را جامع توصیف کرد و گفت: این سند فنی و تخصصی با پشتوانه رصدی نوشته شده و بخش دیگر که بودجه‌های فوق العاده است تلاش داریم در تعامل با سازمان برنامه و بودجه و بعضی شرکت‌ها برای سهم مسئولیت پذیری به توافق برسیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه هر استان یک شورای فرهنگ عمومی به ریاست نماینده ولی فقیه در استان دارد، افزود: اعتباری را به ۲ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اختصاص دادند که فقط برای اجرایی سازی برش استانی سند مهندسی فرهنگی است و نباید برای کار‌های دیگر هزینه شود.