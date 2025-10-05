رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: صیانت از کیان و بنیان خانواده با اصلاح ذات البین مهم‌ترین اولویت است و وکلا در کنار قضا دراین امر نقش بسیار اثر گذاری دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی صبح روز یکشنبه ۱۳ مهرماه با حضور در مجتمع قضایی شهید رئیسی ارومیه از محاکم خانواده، محاکم تجدیدنظر و اجرای احکام به صورت مفصل بازدید کرد.

وی در این بازدید با حضور در تک تک شعب محاکم خانواده، محاکم تجدیدنظر مستقر در مجتمع شهید رئیسی و اجرای احکام محاکم خانواده ضمن بررسی عملکرد شعب با همکاران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس کل دادگستری استان در دیدار قضات محاکم خانواده و قضات مشاور خانم بر حفظ و صیانت از بنیان و کیان خانواده تاکید و استفاده از خدمات مشاوره‌ای را برای خانواده‌ها موثر و نتیجه بخش دانست.

وی همچنین در صحبت‌هایی که با برخی وکلای حاضر در شعب محاکم خانواده حضور داشتند بر صیانت از کانون خانواده‌ها با اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش تاکید و گفت: نقش وکلا در کنار قضات برای جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها بسیار حائز اهمیت و پررنگ است.

عتباتی همچنین بر نقش آفرینی نهاد‌های دولتی حمایتی نظیر بهزیستی و دفتر امور بانوان استانداری در صیانت از کیان خانواده‌ها تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان از همکاران قضایی، مشاوران قضایی خانم، همکاران اداری مستقر در مجتمع رئیسی تقدیر و تشکر کرد و زحمات و تلاش‌های آنها را ارج نهاد.