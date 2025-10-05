جوان ۲۳ ساله دچار ایست قلبی-ریوی به همت گروه اورژانس ۱۱۵ پایگاه چاه مهکی شهرستان بختگان، با موفقیت احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول اورژانس ۱۱۵ شهرستان بختگان گفت: در گزارشی مبنی بر ایست قلبی-ریوی جوانی ۲۳ ساله به مرکز ارتباطات اورژانس، کارشناسان از پایگاه جاده‌ای چاه مهکی به محل حادثه اعزام شدند.

محمد زارع افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با مشاهده علائم ایست قلبی-تنفسی بیمار، اقدامات درمانی و احیای قلبی ریوی CPR را آغاز و بیمار را احیا کردند.

وی بیان کرد: در مسیر انتقال به بیمارستان، بیمار دوباره دچار ایست قلبی شد که احیا تا زمان تحویل به بخش اورژانس بیمارستان ادامه یافت و در اتاق احیا، ریتم قلبی بیمار مجدد بازگشت.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.