به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ این فرماندهی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و انجام تور ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محور شیراز به یاسوج به یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف نمودند. سرهنگ بهمن گرجیان گفت: ماموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ این فرماندهی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و انجام تور ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محور شیراز به یاسوج به یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف نمودند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو تعداد ۳۴۵ ثوپ انواع پوشاک قاچاق فاقد مجوز گمرکی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: اموال کشف شده تحویل املاک تملیکی گردید و یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

در پایان سرهنگ گرجیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی را از طریق پلی ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.