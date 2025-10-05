پخش زنده
در نشستی تخصصی مسائل و چالشهای طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی در سه حوضه مهم زهره-جراحی، زایندهرود و کارون بزرگ بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست هماندیشی اجرای طرحهای احیا و تعادل بخشی آب، با رویکرد برنامه هفتم توسعه کشور، با حضور معاون وزیر نیرو و مدیران حفاظت و بهرهبرداری شرکتهای آب منطقهای جنوب کشور، در سالن خلیج فارس شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.
در این نشست، مسائل و چالشهای مربوط به اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب زیرزمینی در سه حوضه آبریز اصلی کشور، یعنی زهره-جراحی، زاینده رود و حوضههای جنوب غربی فلات و کارون بزرگ، به طور مفصل مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
حاضرین، ضمن ارائه تجربیات موفق و نمونههای کاربردی از استانهای مختلف، به بررسی راهکارهای عملیاتی و راهبردی پرداختند تا بتوانند بحران آب و کاهش منابع زیرزمینی را به شکل مؤثر مدیریت و کنترل کنند.
در این نشست، محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر و حرفهای همکاران در شرکتهای آب منطقهای، بر اهمیت تقویت اقدامات انگیزشی و انگیزشهای حرفهای برای کارشناسان و نیروهای حوزه آب تأکید کرد.
وی همچنین بر لزوم توجه ویژه به بحران آب و تبعات اجتماعی، حقوقی، اجرایی و نظارتی آن، بهخصوص درباره منابع آب زیرزمینی، تاکید و بر لزوم بررسی راهکارهای راهگشا و عملی برای مقابله با چالشهای جاری و پیشرو تأکید نمود.
این نشست، نقاط مشترک و تجارب ملی را برای سیاستگذاری و تدوین راهکارهای عملیاتی منسجمتر به هم پیوند داد و نقش مهمی در استقرار رویکردهای نوین و جامع در مدیریت منابع آب کشور ایفا کرد.
روند همکاری، تبادل دانش و ارائه پیشنهادات کاربردی، نشاندهنده عزم همگانی برای حفظ و بهرهبرداری بهینه و پایدار از منابع آب محدود کشور است.