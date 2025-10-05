پخش زنده
جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری دادگستری آذربایجان غربی با هدف حل مشکل ۱۰ واحد تولیدی، خدماتی، درمانی وگردشگری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری به منظور بررسی مشکلات ۱۰ واحد تولیدی با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه که مدیران دستگاههای نظارتی، اجرایی، بانکی و اتاق بازرگانی حضور داشتند با تسلیت ایام رحلت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) گفت: حمایت از تولید و اشتغال در راستای فرمان مقام معظم رهبری یکی از اولویتهای دستگاه قضایی استان است که با همراهی تمامی مجموعههای نظارتی، اجرایی و بانکی در این مسیر قدمهای ارزشمندی برداشته است و نگاه حمایتی در سطوح مختلف در دستور کار قرار دارد.
عتباتی ادامه داد: همه بایدتلاش کنند با رویکرد کمک به کارآفرینان و حمایت از فعالان اقتصادی بسترهای لازم برای فعالیتهای اقتصادی سالم را تا حد توان ولو با پذیرش مسئولیت در بعضی امور فراهم کرد تا چرخ تولید از حرکت نیاستد.
وی افزود: اعضای این جلسه، جمعی از مدیران ارشد قضایی، نظارتی، اجرایی، بانکی و فعالان اقتصادی استان هستند و مصوبات این جلسات حاصل فکر جمعی، مشورت و نظر همه است از این رو عدم اجرای آن ضمانت قانونی دارد و اجرای آن پشتوانه قضایی دارد.
عتباتی در پایان تاکید کرد: نتایج جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان تلاش برای کمک به تولید و مردم و فراتر از آن اقدام عملی در جهت تحقق فرمان مقام معظم رهبری است، از این رو از مدیران خواسته میشود مانند همیشه با نگاه حل مسأله و کمک به تولید و اشتغال استان با تدابیر راهگشای خود واحدهای تولیدی را حمایت کنند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: تمامی مجموعههای استان با تعامل بسیار خوبی که با هم دارند در فرآیند کمک به واحدهای تولیدی موثر عمل کردند و با نگاههای سازنده و بر مبنای تعاملات به سمت توسعه استان حرکت میکنند.
مجیدی افزود: ارزیابیهایی که از استانها در بحث حمایت از تولید صورت میگیرد استان آذربایجان غربی از استانهای پیشرو است که با نگاه دقیق و کارگشا موضوعات را مدیریت میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه های معدن- صنعت -کشاورزی- درمانی و تفریحی مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات و راهکارهای کارگشا ، مصوباتی برای رفع مشکلات این واحدها تصویب شد.