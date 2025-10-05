نماینده ولی فقیه در استان یزد: هدف اصلی دشمن بدبین کردن مردم نسبت به دین و انقلاب و تزریق امید‌های واهی و دروغین به جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار فرمانده و کارکنان پلیس استان یزد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته انتظامی، بر اهمیت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تاکید کرد.

وی با خیر مقدم به فرماندهان فعال و پرکار انتظامی استان گفت: نظام اسلامی به برکت خون پاک شهدا به ثمر رسیده است و افتخار می‌کنیم که در این بستر، تمامی تلاش‌ها و سختی‌ها برای رضای خدا، اعتلای دین و خدمت به بندگان او صرف می‌شود.

آیت الله ناصری فرماندهان و پرسنل انتظامی را به دقت نظر و هوشیاری کامل در امور فراخواند و خاطرنشان ساخت: چشم و گوش شما باید کاملاً باز باشد؛ چرا که دشمن با هزینه‌های سنگین و تبلیغات گسترده در پی ایجاد ناامنی و تغییر فرهنگ و عقاید مردم است.

امام جمعه یزد افزود: هدف اصلی دشمن «بدبین کردن مردم نسبت به دین و انقلاب» و «تزریق امید‌های واهی و دروغین» به جامعه است که باید برای این اهداف برنامه داشت.

وی ادامه داد: دشمن با برنامه ریزی‌های مختلف سعی در ضربه زدن به نظام، دین و انقلاب را دارد و یکی از ارگان‌هایی که با اقدامات خوب خود توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند پلیس ایران اسلامی است.

آیت‌الله ناصری بر لزوم هوشیاری مستمر و رفع نواقص احتمالی گذشته تاکید کرد و گفت: مردم همواره خدمتگزاران خود را دوست دارند و رفتار خوب را ارج می‌نهند. بنابراین، توجه به اهمیت اخلاق و برخورد شایسته با آحاد جامعه، کلید موفقیت در انجام وظایف است.

فرمانده انتظامی استان یزد هم به ارائه گزارشی از عملکرد پلیس استان پرداخت و گفت: با تلاش ماموران پلیس، شاهد کاهش سرقت‌ها و دیگر جرایم هستیم.

سردار نگهبان ضمن اشاره به حوزه امنیت کویر اظهار داشت: با تقویت نیروی انسانی و تجهیزات به روز، تلاش داریم امنیت کویر را به وضعیت مطلوب برسانیم.

وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد امنیت و احساس امنیت مردم خوب استان یزد را که همیشه پشتیبان پلیس هستند ارتقا دهیم.