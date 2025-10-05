به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی لارستان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در این شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ محمد رستمی افزود: ماموران پس از تحقیقات میدانی، یک سارق را هنگام سرقت در این شهرستان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه سارق در بازجویی به عمل آمده به ۶ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد گفت: سارق پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی و روانه زندان شد.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.