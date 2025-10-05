

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به پرونده شکایت منتظر محمد بازیکن عراقی پیشین استقلال از این باشگاه که منجر به محرومیت آبی پوشان از سوی فیفا در دو پنجره نقل و انتقالاتی شده است، گفت: صحبت‌هایی درباره قرارداد بازیکن سابق استقلال منتشر شده که به نظر می‌رسد سوء تفاهم بسیار بزرگی صورت گرفته است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال افزود: فیفا هیچگونه استعلامی درباره وضعیت ثبت قرارداد منتظر محمد بازیکن سابق استقلال از فدراسیون فوتبال ایران نداشته است. فیفا تنها در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ درباره سوابق ثبت نامی مصطفی محمد بازیکن سابق مس رفسنجان از بخش روابط بین الملل استعلام گرفته است. فدراسیون نیز در ۱۸ اردیبهشت ماه پاسخ داد که نامبرده هیچگونه قرارداد یا سابقه ثبتی با باشگاه استقلال نداشته و تنها از هفتم اسفند ۱۴۰۲ تا پایان سال فوتبالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در باشگاه مس رفسنجان قراردادش ثبت شده است.