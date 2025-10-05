شهر نیمور شهرستان محلات میزبان بزرگترین و هفدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی سنگ ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار محلات در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: شهر نیمور شهرستان محلات میزبان بزرگترین و هفدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی سنگ ایران خواهد بود.
این رویداد بزرگ در فضایی بالغ بر ۱۵۰ هزار مترمربع که با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت از ۲۷ استان کشور و چندین کشور خارجی، فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتها، بررسی چالشها و تبادل تجربیات در صنعت سنگ کشور فراهم میآورد.
حسن خزاییپور با اشاره به جایگاه شهرستان محلات بهعنوان پایتخت سنگ ایران افزود: این نمایشگاه بستری مناسب برای معرفی توانمندیها، بررسی چالشها و شناسایی فرصتهای پیشروی صنعت سنگ کشور است و نقش مهمی در ارتقای جایگاه این صنعت در سطح ملی و بینالمللی ایفا خواهد کرد.
فرماندار محلات همچنین از دعوت وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار مرکزی برای حضور در آیین افتتاحیه این نمایشگاه که ساعت ۹ صبح روز ۱۵ مهرماه برگزار خواهد شد، خبر داد و تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای شهرستان محلات و تقویت جایگاه آن در صنعت سنگ کشور است.