به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، با دستور دادستان و همکاری جهاد کشاورزی این شهرستان حکم تخریب شش مورد ساخت و ساز غیر مجاز با وسعت بیش از ۲۴ هزار مترمربع در صحرا‌های لیشی، ظهیرآباد و سهل آباد اجرا شد.

نسترن جابر زادره افزود: مدیریت جهاد کشاورزی برخوار، با جدیت تمام، از اراضی کشاورزی حفاظت و با متخلفان و ساخت و ساز‌های غیر قانونی برخورد می‌کند.

وی گفت: شهروندان هر گونه ساخت در اراضی کشاورزی را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی برخوار و یا شماره ۱۳۱ اطلاع رسانی کنند.