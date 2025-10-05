پخش زنده
نونهالان کشتی فرنگی استان در تلاش و انگیزه برای حضور در رقابتهای جام آینده سازان که قرار است فرصتی برای رسیدن به مسابقات کشوری باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رقابتها بیش از ۳۰۰ کشتی گیر آینده دار استان در ۱۲ وزن به میزبانی شهرستان دولت آباد و برخوار با هم به رقابت پرداختند.
در چندسال اخیر برگزاری مستمر مسابقات مختلف در ردههای سنی پایه و کشف استعدادهای متعدد سبب شده تا کشتی اصفهان به روزهای پر فروغ و درخشان گذشته که داشته نزدیکتر شود.
همچنین این رقابتها فرصتی هم بود تا داوران جوان و آینده دار استان اصفهان هم زیر نظر مدرس و داور ملی و بین المللی کشورمان آخرین نکات و قوانین جهانی کشتی را فرا بگیرند.
در پایان این رقابتها برترین ۱۲ وزن مشخص شدند و حالا قرار است با حضور در تیم منتخب استان اواخر مهر راهی مسابقات کشوری شوند.