معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات اعلام کرد: نامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره مجوز تاکسی‌های اینترنتی به‌اشتباه تفسیر شده و هیچ تغییری در سیاست‌های نظارتی و روند صدور مجوز‌ها ایجاد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی نوشت: برداشت‌ها از نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره مجوز تاکسی‌های اینترنتی را «اشتباه» خوانده و تاکید کرده است این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهر‌ها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی) ایجاد نکرده است.

وی افزود: نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهر‌ها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی) ایجاد نکرده است.

چیت ساز همچنین در یکی از پست‌های دیگر نوشته است:لازم به یادآوری است که مخالفت رسمی ما با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها، پیش‌تر به‌صورت مکتوب و رسمی اعلام شده بود. ما همچنان برای نوآوری، رقابت سالم و حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش می‌کنیم.