وزارت ورزش: نقشی در معرفی مشاور «نسل زد» رئیس جمهور نداشتیم
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با تکذیب نقش این معاونت در فرایند معرفی «مشاور امور نسل Z» رئیس جمهور، تاکید کرد: این وزارتخانه از جزئیات این انتصاب اطلاع نداشته و در آن نقشی ایفا نکرده است.
علیرضا رحیمی در هماندیشی اصحاب رسانه، در پاسخ به انتقاد خبرنگار گروه فرهنگ عمومی خبرگزاری صدا و سیما
مبنی بر شفاف نبودن فرایند انتصاب مشاور امور نسل Z در دولت، گفت: این انتصاب از سوی شورای اطلاعرسانی دولت صورت گرفته است و معاونت جوانان وزارت ورزش اطلاعی از فرایند معرفی مشاور نسل زد رئیس جمهور نداشت و ما این فرد را معرفی نکردیم.
گفتنی است؛ ۸ مهرماه، الیاس حضرتی، مشاور رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در حکمی امیررضا احمدی را بهعنوان مشاور رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در امور نسل Z منصوب کرد.
در روزهای گذشته خبر این انتصاب در رسانهها واکنشهایی را به همراه داشته است.