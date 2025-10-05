وزارت ورزش: نقشی در معرفی مشاور «نسل زد» رئیس جمهور نداشتیم

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با تکذیب نقش این معاونت در فرایند معرفی «مشاور امور نسل Z» رئیس جمهور، تاکید کرد: این وزارتخانه از جزئیات این انتصاب اطلاع نداشته و در آن نقشی ایفا نکرده است.