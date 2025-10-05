جشنواره شیره‌پزی سنتی ملایر به ایستگاه پانزدهم رسید و روستای هدف گردشگری مانیزان با عطر شیره انگور، میزبان گردشگران و مسافران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جشنواره شیره‌پزی ملایر تنها یک نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی نیست؛ آیینی است که در آن طبیعت سخاوتمند، دستان پرزحمت کشاورز و سنت‌های دیرین در هم می‌آمیزند تا ثمره‌ای بی‌نظیر را به وجود آورند.

برپایی کارگاه‌های شیره‌پزی، برپایی غرفه‌های مشتقات انگور و شیره، چای ذغالی و هنرنمایی هنرمندان استانی و کشوری و حضور شمار زیادی از گردشگران، جلوه‌های زیبا و ماندگاری از پانزدهمین جشنواره شیره‌پزی ملایر بود.