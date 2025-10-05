پخش زنده
۱۲ طرح بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران بهصورت ویدئو کنفرانس در استانهای یزد، گلستان، خراسان جنوبی، مرکزی و فارس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با افتتاح متمرکز طرح های وزارت راه و شهرسازی به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۱۲ طرح شرکت بازآفرینی شهری ایران در پنج استان کشور به بهرهبرداری رسید.
این طرح ها شامل ساخت سالن ورزشی، بوستان، بهسازی معابر، جدولکشی و ساماندهی آبهای سطحی با اعتباری بالغ بر ۷۹۰ میلیارد ریال است.
در استان یزد طرح هایی مانند پارک کوثر مروست، مجموعه سرو کهنسال مهریز و بهسازی قلعه شاهدیه افتتاح شد. همچنین در گلستان عملیات جدولکشی و ساماندهی آبهای سطحی در عرفان گرگان و بندر ترکمن اجرا شده است.
بهسازی معابر و پارکهای شهری در خراسان جنوبی، بهرهبرداری از مرکز فنی و حرفهای ساوه در استان مرکزی و افتتاح سالن ورزشی خانه کاراته جهرم در فارس از دیگر طرحهای مهم این افتتاحیه بود.
این طرح ها با هدف بهبود کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی و ارتقای خدمات شهری انجام شده است.
مراسم افتتاح با حضور مقامات استانی و بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.