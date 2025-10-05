در پنجاه و هشتمین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان زنجان بر تکمیل سد مراش، پایش چاه‌های کشاورزی و استفاده از پساب برای صنایع تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای زنجان در این جلسه گزارشی از موقعیت محدوده مطالعاتی قیدار، بررسی و تصویب ضریب تعدیل دشت قیدار و برنامه عملیاتی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی این شهرستان، مشخصات محدوده‏های مطالعاتی واقع در حوضه فلات مرکزی، وضعیت منابع و مصارف آب زیرزمینی دشت قیدار، هیدروگراف آبخوان‌های این دشت و جدول تغییرات حجم مخزن و سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت قیدار را ارائه کرد و گفت: با توجه به بحران کم آبی در این منطقه بایستی محدودیت‌های توسعه کشاورزی را تشدید نماییم تا در آینده با مشکل جدی تری رو‌به‌رو نشویم.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای زنجان نیز با ارائه گزارشی از پیشرفت فیزیکی سد مراش و روند رو به جلو احداث این طرح مهم گفت: سد مراش در استان زنجان، در شهرستان ماهنشان و در ۱۲۵ کیلومتری غرب شهر زنجان و در حدود ۵ کیلومتری شهر دندی قرار دارد.

جوادی افزود: این سد جهت مهار و ذخیره آب‌های سطحی و تأمین آب شرب شهر‌های دندی، ماهنشان و ۱۲۲ روستای مسیر و تأمین بخشی از کمبود آب شرب شهر زنجان و آب مورد نیاز صنایع مستقر در منطقه در حال احداث می‌باشد.

وی ادامه داد: هم اکنون پیشرفت فیزیکی این طرح حدود ۷۸ درصد است و تاکنون حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.

جوادی اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح را حدود ۲ همت دانست و افزود: البته این نرخ بر اساس شاخص‌های سال ۱۴۰۴ است و این نرخ برای شاخص‌های جدید متغیر خواهد بود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای زنجان خاطرنشان کرد: اهم مشکلات و چالش‌های طرح سد مراش، عدم تخصیص به موقع اعتبار مورد نیاز با توجه به جغرافیایی ویژه مناطق سردسیر و محدود بودن فصول کاری و همچنین عدم همکاری و ممانعت مالکین و متصرفین اراضی مسیر خط انتقال و آزادسازی اراضی است که با حضور عوامل نیروی انتظامی و شواری تامین شهرستان صورت می‌گیرد.

معاون دادستان زنجان نیز با اشاره به لزوم در نظر گرفتن ضریب تعدیل متناسب با برداشت ها، گفت: انسداد چاه‌های غیر مجاز نبایستی لحظه‌ای متوقف شود.

ابوالفضل طاهرخانی تشکیل جلسات متعدد در این خصوص را ناشی از مهم بودن مسئله آب دانست و عنوان کرد: کشت‌های گلخانه‌ای، کنترل مداوم اراضی آبخور اولیه توسط گشت‌های مربوطه و تعدیل دیگر دشت‌های استان همانند دشت قیدار از راهکار‌های مناسب کاهش مصرف بی وریه آب در بخش کشاورزی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان بر لزوم تسریع در اتمام پروژه سد مراش و آبگیری آن قبل از اتمام امسال گفت: همه دستگاه‌های مربوطه بخصوص فرماندار ماهنشان بایستی با تشکیل جلسه شورای تامین در اسرع وقت نسبت به تخلیه روستای پایین دست این سد اقدام لازم را بعمل آورند تا مشکلی برای آبگیری این طرح مهم بوجود نیاید.

بیات منش، همچنین بر اتمام خط انتقال این سد نیز تاکید کرد و افزود: اخذ ماده ۲۳ و هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه جهت وارد شدن به مدار آبرسانی سد مراش از اولویت‌های استان است و با پیگیری‌های صورت گرفته در اسرع وقت محقق خواهد شد.

وی به اهمیت نصب کنتور‌های هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی استان نیز اشاره کرد و گفت: با نصب کنتور‌های هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی و پایش دقیق اطلاعات مربوط به میزان برداشت آب چاه‌های کشاورزی می‌توانیم از برداشت‌های بی‌رویه جلوگیری کنیم و گام موثری در حوزه اجرای عدالت و نیز صیانت از منابع آبی استان برداریم.

بیات منش پساب را از مهمترین منابع تامین آب صنایع استان دانست و یادآور شد: استفاده از پساب مهمترین راهکار در این زمینه است و با برنامه‌هایی که از سوی متولیان امر تدوین شده، امیدواریم در آینده نزدیک اکثر صنایع استان از این منبع مطمئن تامین آب شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تاکید کرد: قبل از ورود به نقطه کاملا بحرانی بایستی تدابیر عملیاتی اندیشیده شود و درصد مصرف آب در بخش کشاورزی باید کنترل و پایین باشد و به فکر بالا بردن راندمان آن باشیم.