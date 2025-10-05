به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نخستین همایش کشوری اسب‌سواری روز جمعه در روستای شهابیه خمین به میزبانی باشگاه اسب‌سواری کارن برگزار شد.

مسئول برگزاری مسابقات گفت: در این رقابت‌ها ۷۰ رأس اسب اصیل ایرانی و خارجی در سه بخش ظاهر، حرکات هماهنگ و اجرای آزاد به نمایش گذاشته شدند و داوران ضمن ارزیابی ویژگی‌های ظاهری اسب‌ها، هماهنگی میان سوارکار، اسب و میدان را نیز بررسی کردند.

حسین صمدی افزود: این مسابقه با استقبال گسترده سوارکاران و علاقه‌مندان به ورزش‌های اصیل ایرانی همراه بود.

او گفت: اسب‌سواری ورزشی ریشه‌دار و اصیل در فرهنگ ایرانی است که از گذشته‌های دور تاکنون جایگاه ویژه‌ای در میان مردم داشته و برگزاری چنین رویداد‌هایی ضمن ترویج نشاط و سلامتی، زمینه‌ساز رشد و افتخارآفرینی نسل جوان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.