به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور اقشار مختلف مردم، آیین تشییع پیکر پاک و مطهر شهید فتح‌الله بناری از جانبازان ۷۰ درصد دوران هشت سال دفاع مقدس در باغملک برگزار شد.

این مراسم از خیابان آیت‌الله خامنه‌ای شهر باغملک آغاز شد و اهالی خوزستان پیکر فرزند شهید خود را در آغوش کشیدند.

جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان نیز در آیین تشییع پیکر پاک شهید فتح‌الله بناری در باغملک حضور دارند.

این یادگار هشت سال دفاع مقدس در سال ۱۳۶۲ در عملیات غرورآفرین خیبر و در جزیره مجنون، بر اثر اصابت ترکش به ناحیه ستون فقرات به افتخار جانبازی نائل آمد و از آن زمان تاکنون، زندگی خود را در مسیر عشق به ولایت، مقاومت و خدمت به آرمان‌های شهدا سپری کرد.

جانباز سرافراز ۷۰ درصد و یادگار هشت سال دفاع مقدس، فتح‌الله بناری که بیش از چهار دهه از عمر خود را در بستر جانبازی و با صبر و ایثار سپری کرده بود، شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.