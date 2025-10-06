پخش زنده
مدیر امورمنابع آب خدابنده از انسداد ۱۴ حلقه چاه غیرمجاز در دشت زرین آباد و گل تپه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید نصیری گفت: با همکاری واحد حقوقی و گروه گشت و بازرسی با اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی ۱۴ حلقه چاه آب غیر مجاز به عمق حدود ۲۵۰ متر مسدود شد.
مدیر امورمنابع آب خدابنده همچنین با بیان اینکه این تعداد چاهها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج حدود ۵۰۰ هزارمتر مکعب آب از سفرههای زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.
نصیری خاطر نشان کرد: امور منابع آب خدابنده بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.