رئیس سازمان هواشناسی کشور در ابتدای برنامه‌های سفر استانی به ارومیه از برخی زیرساخت‌های هواشناسی آذربایجان غربی در شهرستان‌های «خوی و سلماس» بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سحر تاج بخش مسلمان در این بازدید میدانی که با هدف ارزیابی چالش‌های زیرساختی هواشناسی استان انجام گرفت، اظهار داشت: دیدبانان هواشناسی خط مقدم تأمین اطلاعات جوی کشور هستند.

وی افزود: داده‌های جوی دیدبانی شده به وسیله همکاران دیدبانان سازمان نقش مهم و پایه‌ای در زنجیره خدمات سازمان به‌ویژه در مدل‌سازی‌ها و صدور پیش‌بینی‌های جوی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه به گفتگوی صمیمی با کارکنان ادارات هواشناسی خوی و سلماس نشست و در فضای صمیمی به سؤالات، مشکلات و نیاز‌های کارکنان پاسخ گفت.

تاج بخش مسلمان در ادامه بر ضرورت رفع موانع عملیاتی و بهبود شرایط کاری کارشناسان ایستگاه‌ها تأکید کرد.

وی در بخش دیگری بر ضرورت فعالیت مستمر ایستگاه‌های تازه‌تأسیس به‌ویژه ایستگاه‌های خودکار تازه‌تأسیس تأکید کرد و گفت: موانع فعالیت ایستگاه خودکار تازه‌تأسیس اداره هواشناسی سلماس برطرف می‌شود.

مازیار غلامی معاون فنی و شبکه ایستگاه‌های سازمان در این بازدید رئیس سازمان هواشناسی کشور را همراه کرد.