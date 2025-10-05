پخش زنده
رئیس سازمان هواشناسی کشور در ابتدای برنامههای سفر استانی به ارومیه از برخی زیرساختهای هواشناسی آذربایجان غربی در شهرستانهای «خوی و سلماس» بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سحر تاج بخش مسلمان در این بازدید میدانی که با هدف ارزیابی چالشهای زیرساختی هواشناسی استان انجام گرفت، اظهار داشت: دیدبانان هواشناسی خط مقدم تأمین اطلاعات جوی کشور هستند.
وی افزود: دادههای جوی دیدبانی شده به وسیله همکاران دیدبانان سازمان نقش مهم و پایهای در زنجیره خدمات سازمان بهویژه در مدلسازیها و صدور پیشبینیهای جوی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه به گفتگوی صمیمی با کارکنان ادارات هواشناسی خوی و سلماس نشست و در فضای صمیمی به سؤالات، مشکلات و نیازهای کارکنان پاسخ گفت.
تاج بخش مسلمان در ادامه بر ضرورت رفع موانع عملیاتی و بهبود شرایط کاری کارشناسان ایستگاهها تأکید کرد.
وی در بخش دیگری بر ضرورت فعالیت مستمر ایستگاههای تازهتأسیس بهویژه ایستگاههای خودکار تازهتأسیس تأکید کرد و گفت: موانع فعالیت ایستگاه خودکار تازهتأسیس اداره هواشناسی سلماس برطرف میشود.
مازیار غلامی معاون فنی و شبکه ایستگاههای سازمان در این بازدید رئیس سازمان هواشناسی کشور را همراه کرد.