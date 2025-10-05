

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر نمایشگاه نقش خیال گفت:این نمایشگاه با همکاری ۵۵ هنرمند و هنرجو برپا شده و بیش از ۱۵۰ اثر هنری در آن به نمایش درآمده است.

مریم ولی‌زاده، افزود: در این نمایشگاه، آثار متنوعی با تکنیک‌های مختلف از جمله سیاه‌قلم، رنگ‌روغن، آبرنگ، اکریلیک، پاستل گچی و نقاشی مدرن به نمایش گذاشته شده است.





او ادامه داد: بخش زیادی از آثار ارائه‌شده برای فروش عرضه شده و ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش تابلو‌ها به نیازمندان اهدا می‌شود.





مدیر نمایشگاه نقش خیال افزود: این نمایشگاه از دهم تا هفدهم مهرماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند در این مدت از آثار هنرمندان و هنرجویان بازدید کنند.