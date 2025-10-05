پخش زنده
رئیس اتاق بینالمللی جوانان استان یزد: طی دو تا سه سال گذشته حضور گسترده شرکتهای هندی باعث کاهش جدی سهم ایران شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع در نشست کارگروه توسعه صادرات گفت: بازار عراق به سه بخش کلی جنوب، بغداد و شمال تقسیم میشود که بیشترین حجم صادرات ایران مربوط به جنوب عراق است.
وی افزود: بازار بغداد جذاب است، اما سهم صادرات ایران به این بخش بسیار اندک است. در بصره نیز گرچه بازار رو به رشدی وجود دارد، اما متاسفانه عمده سهم آن در حال حاضر در اختیار هند قرار گرفته است.
رئیس اتاق بینالمللی جوانان یزد با اشاره به وضعیت شمال عراق اظهار داشت: طی دو تا سه سال گذشته حضور گسترده شرکتهای هندی باعث کاهش جدی سهم ایران شده است. هندیها با راهاندازی انبارهای بزرگ در اربیل و عرضه کالا به صورت اعتباری ششماهه توانستهاند جایگاه خود را تثبیت کنند.
زارع ادامه داد: در شرایطی که مشتریان شمال عراق تمایل فرهنگی و اقتصادی بالایی برای همکاری با ایران دارند، ضعف در ارائه شرایط مالی مناسب و محدودیتهای تولید باعث شده حتی مشتریان قدیمی ما در این بازار به سمت کالاهای هندی گرایش پیدا کنند.
وی خاطرنشان ساخت: اکنون کاشیهای سایز بزرگ عمدتاً از هند تامین میشود و تنها بخشی از سایزهای کوچکتر از ایران خریداری میشود.
رئیس اتاق بینالمللی جوانان یزد تاکید کرد: رقابت ایران در حوزه کاشی با هند و در صنایع فولادی با عربستان جدی است، این در حالی است که عراق تنها یک مرز ریلی فعال در شلمچه دارد که نزدیکترین مسیر به بصره است و میتواند فرصتی برای توسعه صادرات فراهم کند.
زارع گفت: با این حال، بدون تدوین یک استراتژی مشخص در حوزه مالی و صادراتی، سهم ایران در بازارهای عراق بهویژه شمال این کشور با تهدید جدی مواجه خواهد بود.