بهره برداری از بزرگترین درمانگاه شبانه روزی در نظر آباد
بزرگترین درمانگاه شبانهروزی در یکی از مناطق کم برخوردار نظر آباد از مصوبات قرارگاه اجتماعی استان با سرمایهگذاری بیش از ده میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ ابراهیم محسنزاده مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری شهرداری نظرآباد، در حاشیه آیین افتتاح این مرکز درمانی گفت: به منظور اجرای سیاستهای مدیریت شهری برای ارتقای سطح خدمات عمومی، شهرداری نظرآباد ضمن تأمین زمین و اجرای عملیات محوطهسازی، فضای پیرامونی این مجموعه را با معیارهای زیباشناسی شهری و دسترسی ایمن طراحی و اجرا کرده است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای سلامت در مناطق مختلف شهری افزود: درمانگاه شبانهروزی گلستان با زیربنای سه هزار مترمربع، با هدف افزایش سرانه خدمات درمانی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات شبانهروزی احداث شده و آماده خدمترسانی به عموم شهروندان است.