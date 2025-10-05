

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان بعدازظهر امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ماه) نشست مشترکی را با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرمانده قرار گاه خاتم الانبیاء در محل ورزشگاه آزادی برگزار کرد تا ضمن قرار گرفتن در جریان آخرین وضعیت عملیات بازسازی مجموعه ورزشی آزادی، در خصوص تصمیمات و برنامه‌های پیش‌رو پیرامون این موضوع نیز هم‌اندیشی کنند.

در ابتدای این جلسه محمد علی ثابت قدم، رییس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گزارش کاملی از چگونگی مراحل نوسازی استادیوم آزادی ارائه کرد و در ادامه سردار عابد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، محمدرضا کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، محمد مهدی فروردین، رییس فراکسیون ورزش و مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تسریع بخشیدن به عملیات بازسازی این مجموعه مطرح کردند.

دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جریان این نشست با تشکر از اهمیتی که اعضای کمیسیون عمران مجلس برای حضور در این جلسه داشتند، گفت: از همه عزیزان و نمایندگانی که امروز به ورزشگاه آزادی آمدند، تشکر می‌کنیم. حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس در مجموعه ورزشی آزادی به جهت مسئولیت نظارتی که دارند، برای وزارت ورزش و‌جوانان با اهمیت است. قطعا این بازدید باعث خیر و برکت برای ورزش به ویژه برای بازسازی ورزشگاه آزادی خواهد شد. برای وزارت ورزش نوسازی مکان‌های ورزشی یک اصل است، باید یک برنامه جدید برای بهسازی و نوسازی اماکن ورزشی کشور داشته باشیم. یک بخشی از برنامه‌های میزبانی ما در راستای نوسازی اماکن ورزشی است.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس در بازدید میدانی در روند نوسازی بخش‌های مختلف ورزشگاه آزادی قرار گرفتند.

سید غنی نظری، معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان، محسن خمارلو، مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی و مهدی محمد نبی، نایب رییس فدراسیون فوتبال در این بازدید اعضای کمیسیون عمران را همراهی کردند.