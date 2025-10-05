آغاز اجرای آزمون دورهای صحت عملکرد نازلهای سی ان جی در لرستان
مدیرکل استاندارد لرستان از آغاز اجرای طرح بازرسی و آزمون دورهای صحت عملکرد نازلهای جایگاههای سی ان جی در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مرتضی رهنما گفت:در استان نازلهای جایگاههای سوخت بنزین، نفت گاز و CNG بهصورت منظم تحت آزمون و بازرسی قرار گرفته و پس از تأیید صحت عملکرد، برچسب رسمی تصدیق بر روی آنها نصب میشود.
مدیرکل استاندارد لرستان افزود:این برچسب نشاندهنده رعایت الزامات استاندارد ملی و حدود مجاز خطا در زمان آزمون است و اعتبار قانونی آن بهطور مشخص بر روی برچسب درج می شود.
رهنما افزود:مصرفکنندگان میتوانند با مشاهده ی تاریخ اعتبار درجشده بر روی برچسب، از صحت اندازهگیری سوخت در جایگاه اطمینان حاصل کنند.
وی گفت:همه ی جایگاههای عرضه سوخت مؤظف هستند در زمینه ی انجام آزمونهای ادواری و نصب برچسبهای تصدیق با کارشناسان استاندارد همکاری کنند.