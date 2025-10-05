پخش زنده
هواداران و لیدرهای باشگاه نساجی مازندران با اهدا خون، به یاری بیماران شتافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ باشگاه فرهنگی- ورزشی نساجی مازندران با هواداران پرشورش نه تنها به عنوان یک قطب فوتبال بلکه به عنوان نمادی از همدلی و نوعدوستی شناخته شده است.
هواداران و لیدرهای باشگاه نساجی مازندران در حرکتی ارزشمند و انسان دوستانه با حضور در مرکز انتقال خون قائم شهر و اهدای خون به نیازمندان ثابت کردند که اخلاق مداری و خدمت به همنوعان، بالاتر از هر نتیجه ورزشی است.
معاون فرهنگی و ورزشی باشگاه نساجی مازندران به خبرنگار ما گفت: مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و ارائه خدمات به نیازمندان و انجام کارهای عام المنفعه از جمله اقدامات حمایتی لیدرها و هواداران تیم نساجی مازندران است که این اقدامات خداپسندانه در طول سال ادامه دارد.
رضا نادری؛ جشن گلریزان و آزادی زندانیان محکومان مالی، تهیه و توزیع بستههای کمک معیشتی به نیازمندان و مشارکت در امر درختکاری و فعالیتهای زیست محیطی را عمده اقدامات حمایتی لیدرها و هواداران باشگاه فوتبال نساجی مازندران برشمرد.
جاوید حبیبی رئیس کانون هواداران فوتبال باشگاه نساجی مازندران با قدردانی از تعصب، وفاداری و عشق و علاقه مندی دوستداران تیم نساجی مازندران، آنها را سرمایهها و صاحبان واقعی باشگاه نساجی مازندران اعلام کرد که همواره در سختترین شرایط حامی و پشتیبان تیم محبوبشان نساجی هستند.
محمدعلی قاسمی رئیس مرکز انتقال خون قائم شهر هم با قدرشناسی از روحیه نوع دوستی و همدلی لیدرهای هواداران تیم فوتبال نساجی مازندران در کمک به همنوعان نیازمند به خون گفت: با توجه به نیاز مبرم بیماران تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی و تصادفی به گروههای مختلف خونی و نیز وجود بیمارستان ولیعصر قائم شهر به عنوان بیمارستان منطقهای شمال کشور و بیمارستان رازی این شهر، مراجعات و اهدای خون قشرهای مختلف در مرکز انتقال خون قائم شهر را یک نیاز ضروری دانست که انجام آن علاوه بر نجات و زندگی همنوعان نیازمند به خون، باعث سلامتی و شادابی اهداکنندگان خون خواهد شد.