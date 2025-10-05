رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) گفت: بیش از ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با تکیه بر توان متخصصان داخلی طراحی، ساخته و تأمین می‌شود.

تولید داخلی ۸۰ درصد تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

آقای احسان ثقفی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: از نظر تعدادی، بیش از ۷۰ درصد این تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با رعایت استاندارد‌های جهانی، هم‌اکنون در سایت‌ها و واحد‌های صنعتی کشور نصب شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۸۵ درصد تجهیزات مورد نیاز تولید شده، اما بخش‌هایی از آن هنوز مراحل آزمایش و ارزیابی عملیاتی را در خطوط مختلف طی نکرده‌اند.

ثقفی با اشاره به نقش تحریم‌ها در خودکفایی صنعتی، گفت: تحریم‌ها ما را ملزم کرد تا به فناوری ساخت تجهیزات حیاتی دست یابیم و همین امر موجب شد فعالیت‌های صنعتی کشور در تنگنا‌ها متوقف نشود.

رئیس هیئت‌ مدیره استصنا تحریم‌ها را با وجود دشواری‌های آن، فرصتی برای رشد داخلی دانست و افزود: در شرایطی که بسیاری از تجهیزات به‌سختی یا با تأخیر به دست تولیدکنندگان می‌رسید، صنعتگران کشور خود به سمت تولید رفتند و می‌توان گفت تحریم‌ها تا حدودی به نفع توسعه ساخت داخل تمام شد.

ثقفی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر مکانیزم اسنپ‌بک بر تولید تجهیزات صنعت نفت، گفت: صنعتگران ایرانی بار‌ها نشان داده‌اند که در شرایط سخت نیز می‌توانند با تدبیر و نوآوری، از چالش‌ها عبور کنند.

وی در پایان تأکید کرد: با اتکا به توان متخصصان داخلی، پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده میزان خودکفایی در تولید تجهیزات صنعت نفت به بیش از ۹۵ درصد برسد؛ تحقق این هدف نیازمند همدلی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.