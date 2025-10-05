

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) با شکست ازبکستان به مقام قهرمانی آسیای مرکزی دست یافت تا بعد از ۶۲ سال فعالیت، والیبال بزرگسالان ایران به نخستین مدال طلای تاریخ خود دست یابد.

شاگردان لی دو هی در این رقابت‌ها موفق به شکست سه بر صفر تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان (دو دیدار) شدند تا از رتبه ۶۲ رده بندی جهانی به جایگاه ۴۷ صعود کنند.

زنان والیبال ایران در حال حاضر ۷۴.۲۴ امتیاز دارند و در بین ۵۰ تیم برتر جهان قرار گرفته‌اند.

تیم ملی والیبال زنان ایران در سال ۱۳۹۶ در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه کاوا در گروه خود به مقام قهرمانی دست یافت، اما این رقابت‌ها مدال نداشت و تیم ایران به مرحله دوم انتخاب صعود کرد.

