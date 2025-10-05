پخش زنده
مسئولان کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون با حضور در اردوی تیمملی والیبال نشسته از تمرینات ملی پوشان بازدید کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان در کمپ تیمهای ملی فدراسیون تا شانزدهم مهرماه در حال برگزاری است.
تمرینات صبح بانوان والیبال نشسته امروز در حالی در سالن فدراسیون برگزار شد که کارگری رئیس و سلگی معاون ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک، کوهپایه زاده رئیس، نصیری نایب رئیس، نظامی دبیرکل، حسین پور مشاور رئیس، بیگ رضایی مدیر ورزش قهرمانی، کشاورز نوری مدیر فرهنگی فدراسیون، کشفیا رئیس انجمن والیبال نشسته با حضور در اردوی تیم ملی از روند تمرینات و آمادهسازی ورزشکاران بازدید کردند. طی این بازدید هادی رضایی مشاور فنی و مریم ایرانمنش مربی تیم ملی درباره روند آماده سازی و آخرین وضعیت ملی پوشان توضیحاتی را ارائه دادند.
تقدیر از دو ملیپوش والیبال نشسته بانوان به پاس اهدای مدالها به شهدای والامقام دفاع مقدس ۱۲ روزه
در حاشیه این بازدید در مراسمی با حضور کارگری، سلگی و کوهپایهزاده از زهرا نجاتیعارف و فاطمه عباسی دو بانوی ملیپوش والیبال نشسته تقدیر شد.
این ورزشکاران مدالهای خود در رقابتهای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه چین را به یاد و احترام شهدای والامقام دفاع مقدس ۱۲ روزه اهدا کرده بودند؛ اقدامی که جلوهای درخشان از روحیه ایثار و تجلیل از مقام شامخ شهدا در جامعه ورزش جانبازان و توانیابان به شمار میآید.
مسئولان حاضر در این مراسم ضمن قدردانی از این حرکت فرهنگی و ارزشی، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در عرصه ورزش تأکید کرده و آن را الگویی الهامبخش برای ورزشکاران و جامعه دانستند.