فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در پیامی، شهادت جانباز سرافراز هفتاد درصد، حاج نظر همتی را تبریک و تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در پی شهادت جانباز سرافراز ۷۰ درصد، پیامی صادر کرد.
در بخشی از این پیام آمده است:
شهادت پاسدار رشید اسلام و جانباز سرافراز حاج نظر همتی، موجب تأثر و اندوه همرزمان و مردم شهیدپرور ایلام شد.
سردار حسینی در این پیام تصریح کرده است: این مجاهد فیسبیلالله با وجود سالها رنج جانبازی، با روحیهای استوار در خدمت همرزمان خود بود و لحظهای از یاری دیگر جانبازان فروگذار نکرد. پاسدار رشید اسلام و جانباز سرافراز حاج نظر همتی از نیروهای شجاع لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین استان بود که در سال ۱۳۶۷ در جبهههای حق علیه باطل مجروح شد و به افتخار جانبازی نائل آمد که روز گذشته به خیل همزمان شهیدش پیوست.
همچنین؛ بر اساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، مراسم بدرقه و تشییع سردار شهید نظر همتی با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهرستان دهلران، مسئولان استان و شهرستان، خانواده معظم شهدا همرزمان و ایثارگران؛ فردا، دوشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۹ صبح از میدان انقلاب تا میدان بسیج دهلران برگزار میشود.
آیین تشییع و خاکسپاری جانباز شهید، نظر همتی نیز بعدازظهر روز دوشنبه ساعت ۱۴ از کوی جهادگران زرین آباد به سمت بارگاه مطهر امامزاده سید ابراهیم زرینآباد برگزار میشود.
از آحاد مردم مؤمن و انقلابی برای حضور دراین مراسم معنوی دعوت شده است.