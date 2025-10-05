به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در پی شهادت جانباز سرافراز ۷۰ درصد، پیامی صادر کرد.

در بخشی از این پیام آمده است:

شهادت پاسدار رشید اسلام و جانباز سرافراز حاج نظر همتی، موجب تأثر و اندوه همرزمان و مردم شهیدپرور ایلام شد.

سردار حسینی در این پیام تصریح کرده است: این مجاهد فی‌سبیل‌الله با وجود سال‌ها رنج جانبازی، با روحیه‌ای استوار در خدمت همرزمان خود بود و لحظه‌ای از یاری دیگر جانبازان فروگذار نکرد. پاسدار رشید اسلام و جانباز سرافراز حاج نظر همتی از نیرو‌های شجاع لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین استان بود که در سال ۱۳۶۷ در جبهه‌های حق علیه باطل مجروح شد و به افتخار جانبازی نائل آمد که روز گذشته به خیل همزمان شهیدش پیوست.

همچنین؛ بر اساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، مراسم بدرقه و تشییع سردار شهید نظر همتی با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهرستان دهلران، مسئولان استان و شهرستان، خانواده معظم شهدا همرزمان و ایثارگران؛ فردا، دوشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۹ صبح از میدان انقلاب تا میدان بسیج دهلران برگزار می‌شود.

آیین تشییع و خاکسپاری جانباز شهید، نظر همتی نیز بعدازظهر روز دوشنبه ساعت ۱۴ از کوی جهادگران زرین آباد به سمت بارگاه مطهر امامزاده سید ابراهیم زرین‌آباد برگزار می‌شود.

از آحاد مردم مؤمن و انقلابی برای حضور دراین مراسم معنوی دعوت شده است.