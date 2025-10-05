رئیس سازمان امور دانشجویان بر لزوم برقراری ارتباط با شرکت‌های فناور تأکید کرد و گفت: المپیاد ورزش‌های فناورانه به ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و بهره‌مندی از توانمندی‌های دانشجویان می‌انجامد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلسه آسیب‌شناسی نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر زارعی، مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و دیگر اعضای تیم برگزاری این رویداد برگزار شد.

دکتر حبیبا در این جلسه با تأکید بر اهمیت برگزاری این المپیاد برای دانشجویان، گفت: این رویداد در زمان مناسبی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد؛ باید بیاموزیم که در هر شرایطی باید به زندگی ادامه دهیم، و این تجربه به ما یادآوری می‌کند که باید رو به جلو حرکت کرد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران و دست‌اندرکاران، افزود: ضروری است که برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین المپیاد از هم‌اکنون آغاز شود. این رویداد باید به طور سالانه برگزار شود تا شور و اشتیاق بیشتری در میان دانشجویان ایجاد کند.

حبیبا همچنین بر لزوم همکاری نزدیک با فدراسیون‌ها و سازمان‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: با استفاده از تجربیات گذشته و ایجاد هماهنگی‌های لازم، می‌توانیم اثرگذاری بیشتری را در این عرصه شاهد باشیم. این هماهنگی‌ها در حوزه‌های مختلف به افزایش خلاقیت و نوآوری کمک خواهد کرد.

وی همچنین به اهمیت اطلاع‌رسانی مؤثر اشاره کرد و افزود: باید بستر‌های لازم را برای معرفی این رویداد فراهم کنیم تا از فرصت‌های به وجود آمده بهره‌برداری بهتری داشته باشیم.

حبیبا همچنین بر لزوم برقراری ارتباط با شرکت‌های فناور تأکید کرد و گفت: استفاده از توانمندی‌های دانشجویان و ایجاد فرصت‌های کارآفرینی نیازمند همکاری مؤثر در این حوزه است.

رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین به نقش خیران در حمایت از ایده‌های نو و استارتاپ‌ها اشاره کرد و افزود: با همکاری خیرین و بنیاد‌های فناوری می‌توانیم از ایده‌های برتر حمایت کنیم. این بنیاد‌ها بدون هیچ‌گونه انتظاری می‌توانند به کارآفرینان جوان کمک کنند تا ایده‌های خود را به مرحله اجرا درآورند.

حبیبا با اشاره به این که باید مکان‌های برگزاری المپیاد را به‌دقت انتخاب کنیم و گفت: دانشگاه امیرکبیر تجربه خوبی در برگزاری این رویداد داشت و ما باید از پتانسیل سایر دانشگاه‌ها نیز بهره‌برداری کنیم. اگر مکان‌های دیگر توانمندتر باشند، باید آنان را شناسایی کنیم.

وی در پایان از تلاش‌های دکتر سروش و همکارانش در برگزاری موفق این رویداد قدردانی کرد و افزود: امیدوارم دومین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی نیز با انرژی و کیفیت بالا برگزار شود و ما بتوانیم از این تجربه به بهترین نحو استفاده کنیم.



برگزاری سالانه المپیاد ورزش‌های فناورانه، فرصتی برای ارتقای فرهنگ ورزشی جوانان

دکتر سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این جلسه با تقدیر از زحمات کلیه دستندرکاران در برگزاری این رویداد، گفت: این المپیاد فرصت بی‌نظیری برای جوانان است و نیاز به حمایت بیشتری دارد.

وی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها برای فعالیت‌های ورزشی و تفریحی جوانان، ادامه داد: امروزه با وجود دنیا‌های مجازی، فرصتی برای ارتقاء سطح تفریح سالم در ایران وجود دارد. باید توجه کنیم که زیرساخت‌های ما باید به گونه‌ای باشد که جوانان احساس کنند می‌توانند از امکانات موجود به‌خوبی بهره‌برداری کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین به ضرورت تداوم برگزاری این المپیاد اشاره کرد و گفت: برگزاری سالانه این رویداد می‌تواند به ایجاد یک فرهنگ ورزشی و علمی در بین دانشجویان کمک کند و خوشبختانه شاهد نقاط قوت زیادی در این تجربه بوده‌ایم.

سروش در پایان به امکان برقراری ارتباط با دانشگاه‌های دیگر از کشور‌های همسایه اشاره کرد و افزود: این رویداد می‌تواند جنبه منطقه‌ای یابد و به مشارکت دانشگاه‌ها از کشور‌های همسایه مثل افغانستان و عراق بینجامد.

در پایان این مراسم دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با اهداء لوح سپاس از زحمات اعضای برگزار کننده این رویداد ورزشی تقدیر کرد.