به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مزارع گندمی که اواخر بهار درو شده بودند حالا با بارش‌های پائیزی اخیر، دوباره سبز شدند که از ریزش گندم به دلیل فرسودگی کمباین‌ها هنگام برداشت خبر می‌دهد.

میزان هدررفت محصولات هنگام برداشت عدد دقیقی نیست، ابراهیم هزارجریبی رئیس جهادکشاورزی گلستان گفت: میزان هدررفت محصولات هنگام برداشت ۵ درصد است.

مدیرعامل کمباین سازی ایران می‌گوید ریزش از کمباین‌ها حدود ۱۱ درصد و کشاورزان معتقدند این ریزش حدود ۳۰ درصد است.

این مسئله علاوه بر اتلاف بخش قابل توجهی از محصول، بیانگر لزوم نوسازی و بازسازی ناوگان کمباین‌های استان گلستان است.