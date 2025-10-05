شهروند خبرنگار
۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۲
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
به همت گروه پزشکی دستان مهربان؛
ارائه خدمات رایگان پزشکی به مردم بخش سرآسیاب یوسفی در بهمئی
گروه پزشکی دستان مهربان به بیش از ۵۰۰ بیمار در بخش سرآسیاب خدمات درمانی ارائه کردند.
<div id="video-display-embed-code_55359508"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5587696/55359508?width=600&height=350"></script></div>
