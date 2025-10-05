پخش زنده
مدارس شهری و روستایی مهاباد امروز صحنه مهربانی شدند؛ جایی که دانشآموزان با اهدای کمکهای تحصیلی به همکلاسیهای نیازمند خود، ثابت کردند که مهربانی سن و سال نمیشناسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با سراسر کشور، آیین جشن عاطفهها امروز در مدارس مهاباد با مشارکت فعال دانشآموزان برگزار شد. زنگ عاطفهها با هدف تامین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان نیازمند، در ۳۶۸ مدرسه شهری و روستایی این شهرستان به صدا درآمد و بیش از ۴۷ هزار دانشآموز در این رویداد معنوی شرکت کردند.
دانشآموزان مهاباد با دستانی کوچک، اما قلبهایی بزرگ، با اهدای کمکها و هدایا، معنای نوعدوستی و همدلی را در مدرسههای خود زنده کردند و با این حرکت، مهر و محبت را در فضای آموزشی گسترش دادند.
مسئولان برگزارکننده جشن عاطفهها در حاشیه این مراسم بر اهمیت همیاری و کمک به نیازمندان تاکید کردند و اعلام کردند که کمکهای جمعآوری شده صرف تامین نیازهای تحصیلی دانشآموزان بیبضاعت و حمایت از ادامه تحصیل آنان خواهد شد.
این جشن نه تنها فرصتی برای یاریرسانی بود، بلکه لبخند و مهربانی را در دلهای دانشآموزان مهاباد به ارمغان آورد.