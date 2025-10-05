پخش زنده
امروز: -
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: پیشبینی میشود از ۳هزار و۲۰۰ هکتار باغ گردوی نهاوند بیش از ۱۳هزار تُن گردو برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، توکل آبشناس با بیان اینکه شهرستان نهاوند یکی از مراکز مهم تولید گردو در استان همدان به شمار میرود که سالانه هزاران تُن محصول با کیفیت را روانه بازار مصرف میکند، تصریح کرد: سطح زیرکشت باغات گردو در شهرستان سههزارو ۲۰۰ هکتار است که تقریبا ۳ هزار هکتار از این باغات به باروری رسیدهاند.
او با بیان اینکه برداشت محصول گردو از باغات نهاوند چند روزی است که آغاز شده و تا پایان مهر ادامه خواهد داشت، افزود: نهاوند بعد از تویسرکان رتبه دوم تولید گردو در استان را دارد و پیشبینی میشود بیش از ۱۳ هزارتُن گردو از باغات این شهرستان برداشت شود.
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند تاکید کرد: در این راستا طی سه سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار پیوندک و سرشاخهکاری گردو در باغات شهرستان انجام شده و پیوندکهای گردو که بیشتر ارقام جدید گردو است بهصورت رایگان در اختیار باغدارانی قرار میگیرد که در این طرح مشارکت داشته باشند.
آبشناس تصریح کرد: با توجه به کیفیت خوب محصول این شهرستان بخشهایی از گردوی تولیدی بهصورت مغز خشک به کشورهای همسایه صادر میشود.
او همچنین اصلاحنژاد درختان گردو را به عنوان یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت این محصول برشمرد و گفت: افزایش بهرهوری و میانگین تولید در شرایط فعلی کشور از مهمترین دغدغههای ما در حوزه باغداری است که با استفاده از شیوه مدرن باغداری و اصلاح نژاد امکانپذیر است.