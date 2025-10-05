پخش زنده
در مراسمی سرپرست جدید دانشکده ملی مهارت پسران رشت (شهید چمران) معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با حکم غلام رضا زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت مقداد خصوصی ثانی سرپرست دانشکده ملی مهارت پسران رشت (شهید چمران) - واحد استانی گیلان منصوب شد.
در سامانه دانشگاه ملی مهارت آماده است رسالت دانشگاه ملی مهارت پیوند علم و عمل و تربیت تکنیسینهای ماهر وکارآفرین است.
این دانشگاه میتواند با ظرفیتهای بالقوهاش به صورت زودبازده درآمدزایی نماید و از این رو، بایستی در آینده به مرجعی مهم برای دانشگاههای مهارتی تبدیل شود و پیشران آموزشهای مهارتی در کشور باشد.
هماکنون، ۱۸۲ دانشکده و آموزشکده ملی مهارت در سراسر کشور فعالیت دارند و حدود ۲۰۰ هزار دانشجوی دختر و پسر، در دومقطع کاردانی و کارشناسی، در ۱۷۲ رشته متنوع مهارت مبنا، در این مراکزمشغول به تحصیل هستند.
بیش از ۶۰ درصد از آموزشهای این دانشگاه کارگاهی وآزمایشگاهی است؛ از این رو، اکثر دانشآموختگان این دانشگاه مورد پسند بازار و صنعت بوده و با آموختههای علمی و تجارب عملی خود، توانایی ورود به بازار کار وعرصه تولید و اشتغال را به دست میآورند.