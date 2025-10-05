عملیات بهسازی و روکش آسفالت پنج محور اصلی مهاباد به طول ۷۵ کیلومتر با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان آغاز شد؛ جاده مهاباد–ارومیه نخستین محوری است که آسفالت آن آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عملیات روکش آسفالت و بهسازی محور‌های مواصلاتی شهرستان مهاباد با هدف ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت تردد و استانداردسازی مسیر‌های بین‌شهری آغاز شد.

رحمت نویدی‌نیا، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد اعلام کرد: امسال ۷۵ کیلومتر از راه‌های اصلی شهرستان در قالب پنج محور اصلی بهسازی و روکش آسفالت خواهد شد. برای اجرای این طرح‌ها، اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی افزود: محور‌های مهاباد-سردشت، مهاباد-بوکان، مهاباد-میاندوآب، مهاباد-پسوه و مهاباد-ارومیه از جمله مسیر‌هایی هستند که در اولویت اجرای این طرح قرار دارند. به گفته وی، جاده مهاباد-ارومیه نخستین محوری است که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

نویدی‌نیا همچنین از اجرای طرح آسفالت راه‌های روستایی خبر داد و گفت: تا پایان امسال، ۴ محور روستایی به طول ۱۰ کیلومتر با اعتباری معادل ۳۰ میلیارد تومان روکش آسفالت خواهند شد.

وی افزود: پس از تکمیل طرح‌های فعلی، عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور مهاباد-سردشت نیز در محدوده روستای کوشکدره تا گردنه جواله‌رشان به طول ۱۲ کیلومتر آغاز می‌شود.

این طرح‌ها در راستای ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها، تسهیل در تردد وسایل نقلیه و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شهرستان مهاباد اجرایی می‌شوند.