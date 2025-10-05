به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود گفت: کاشت کلزا در اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.

فاطمه عباسپور افزود: تاکنون ۱۱۰۰ کیلوگرم انواع بذر کلزا شامل ۹۰۰ کیلوگرم بذر ارقام زمستانه و ۲۰۰کیلوگرم بذر ارقام بهاره، در سطح شهرستان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود سطح کاشت کلزا در شهرستان به ۱۹۰۰ هکتار افزایش یابد و تولید کل این کشت به حدود ۳۵۰۰ تن برسد. این اقدام به منظور افزایش تولید و بهره‌وری در زمینه کشاورزی در شهرستان میاندورود انجام می‌شود.

به گفته عباسپور، جهاد کشاورزی با رعایت اصول علمی و بهترین شیوه‌های کشت، در تلاش است تا شرایط مناسبی برای کشاورزان فراهم آورد و به بهبود وضعیت کشاورزی در این منطقه کمک کند. امید است با این طرح، تولید محصولات کشاورزی در شهرستان افزایش یابد و مزارع منطقه به بهترین نحو مدیریت شود.